TVA : VASION | Des Rencontres au sommet avec Patrice Godin !

Le mercredi 12 mai 2021

Montréal, le 12 mai 2021 - Cet automne sur Évasion, on ne vise rien de moins que les sommets et pour une cause de bienfaisance! Au cours de la série Rencontres au sommet, nouvelle production originale touchante de Trio Orange en collaboration avec Québecor Contenu, Patrice Godin offrira la chance à quatre personnalités vedettes, au parcours de vie différent, de se confier et surtout d'échanger avec les autres en prenant part à un défi unique et stimulant.

Un exemple inspirant

Comédien, auteur et adepte de la course à pied, Patrice ne recule devant rien. Il n'a pas peur des longues distances et des défis de taille! Depuis quelques années, il réussit ce qu'il ne pensait jamais pouvoir faire un jour: courir des ultramarathons. Il pratique des activités l'amenant à se dépasser physiquement et psychologiquement. Apprécié de tous, c'est l'homme passionné et inspirant que nous suivrons avec ses invités dans cette série profondément humaine dont les tournages commenceront bientôt dans l'une des plus belles régions du Québec, Charlevoix!

Aventure humaine au sommet

Patrice offrira la chance à quatre personnalités de se confier et d'échanger entre eux en prenant part à un défi unique où ils seront appelés à se dépasser. À chaque épisode, on suivra les cinq marcheurs dans leur ascension vers un sommet de Charlevoix. Cinq sommets différents en cinq jours consécutifs, cinq aventures uniques et remplies de discussions profondes et touchantes, mais surtout d'entraide

À chaque montée, nous serons témoins de discussions authentiques et animées où Patrice et ses invités s'ouvriront sur les événements marquants de leur parcours. Une aventure humaine tournée en pleine nature et qui fera œuvre utile puisque 1 000$ par ascension réussie seront remis à un organisme de bienfaisance.

« C'est une première pour Évasion de présenter une série qui non seulement met de l'avant une extraordinaire aventure physique et humaine, mais qui servira aussi un organisme de bienfaisance. Avec Rencontres au sommet, Patrice Godin et ses invités se surpasseront dans une magnifique région du Québec », déclare Nathalie Fabien, directrice principale Chaînes et programmation, Groupe TVA.

« S'il y avait une personne idéale pour porter ce projet, c'était bien Patrice Godin! Comédien, auteur, sportif accompli et homme passionné, il saura conseiller ses invités pour se rendre jusqu'au sommet des montagnes et être à leur écoute au moment des conversations intimes », ajoute Denis Dubois, vice-président contenus originaux, Québecor Contenu.

Au cours de cinq épisodes d'une heure, tournés dans les plus beaux paysages du Québec, vous assisterez à des moments riches en émotion. Un défi physique qui poussera assurément les invités à se dépasser. Des Rencontres au sommet à ne pas manquer cet automne sur Évasion!