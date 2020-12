TVA : offre une soirée télé aux passionnés des animaux

Le mardi 1 décembre 2020

TVA

Montréal, le 1er décembre 2020 - TVA a le grand plaisir d'annoncer que les jeudis soirs seront consacrés dès le 7 janvier 2021 aux amoureux des animaux. À 20 h, les fans seront heureux de renouer avec les Miller pour la 3e saison d'Un zoo pas comme les autres, produite par Sphère Média, qui sera suivie à 20 h 30 par la captivante série Sauvetage animal, une nouveauté produite par Urbania. Deux productions originales québécoises réalisées en collaboration avec Québecor Contenu.

UN ZOO PAS COMME LES AUTRES

LA SÉRIE CHOUCHOU DES QUÉBÉCOIS !

Incontestablement, les Québécois ont développé une très grande affection envers les Miller et leur zoo puisque la deuxième saison a été regardée avec passion par une moyenne hebdomadaire de plus d'un million de téléspectateurs, soit *1 002 000 !

On peut déjà affirmer que la troisième saison saura les captiver tout autant puisqu'Émilie, Clifford et leur équipe continueront de se consacrer avec dévouement à leurs pensionnaires. En plus de prendre soin des animaux que l'on connaît bien, et auxquels on s'est attaché comme l'ours à trois pattes Buddy, Sheira la tigresse et Balto et Jenna, les bébés loups maintenant devenus grands, plusieurs nouveaux pensionnaires font leur arrivée en Beauce,comme un couple d'intrigants tapirs de Malaisie. Nouveauté cette année, Les Miller se sont rendus en Floride et en Gaspésie pour visiter d'autres sanctuaires d'animaux et en apprendre davantage sur différentes espèces qu'ils n'ont pas (encore) dans leur zoo !

SAUVETAGE ANIMAL

RIEN N'ARRÊTERA CES HÉROS DE L'OMBRE

MÊME PAS LE DANGER !

Cette série documentaire de 12 épisodes d'une demi-heure est aussi étonnante qu'émouvante. En compagnie de la seule escouade de sauvetage technique certifiée au Canada, nous découvrirons les coulisses de cette unité unique, composée de gens passionnés et intrépides dont l'amour pour les animaux est à un point tel qu'ils sont prêts à tout pour les sauver... même au

péril de leur propre vie!

Dans chaque épisode, le réalisateur Mathieu Arsenault suit jour et nuit les interventions palpitantes d'Éric, Isabelle et leur équipe pour offrir des images saisissantes des impressionnants sauvetages qu'ils doivent réaliser. L'équipe fait l'impossible pour sauver les animaux en difficulté, qu'ils soient de compagnie ou sauvages.

Qu'il s'agisse d'un castor prisonnier d'une crue torrentielle, d'un bébé raton suspendu sur une branche à 12 mètres d'altitude ou encore d'un chevreuil coincé aux abords d'une route achalandée, leurs missions demeurent périlleuses, leurs défis impressionnants. En plus de ces actes quotidiens de bravoure, les téléspectateurs seront témoins de la très grande agilité et du sang froid de l'équipe alors qu'elle s'est rendue en Australie, en janvier dernier, pour participer aux sauvetages de koalas. Des interventions exécutées dans des conditions très difficiles alors que les feux de forêt ravageaient le pays. Des récits touchants, des images qui en mettent plein la vue, et ce, tout au long de la saison. De Montréal à Melbourne, soyez dans l'action en compagnie d'une équipe qui se dépasse au quotidien.

« TVA souhaite offrir aux téléspectateurs un créneau qui met en lumière des gens d'ici qui s'impliquent corps et âme pour sauver ou améliorer la vie des animaux, tant au Québec qu'à l'international. Les animaux ont le pouvoir surprenant de nous faire vivre toutes sortes d'émotions et les téléspectateurs qui ont à coeur leur bien-être seront servis. » confie Nathalie Fabien, directrice principale, Chaînes et programmation, Groupe TVA.

Deux séries pour les passionnés d'animaux, deux séries où les protagonistes font tout ce qu'ils peuvent pour sauver les animaux en difficultés : Un zoo pas comme les autres à 20 h et la grande nouveauté Sauvetage animal à 20 h 30. Dès le 7 janvier 2021 à TVA !

