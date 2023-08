TVS Electronics Limited est une entreprise de produits électroniques et de solutions de garantie basée en Inde. L'entreprise exerce ses activités dans deux secteurs verticaux, à savoir le groupe Produits et solutions et les services d'assistance à la clientèle : Products & Solutions Group et Customer Support Services. Le groupe Produits et solutions (PSG) propose des services complets de conception, de fabrication, d'assemblage, de commercialisation, de vente et d'entretien de divers produits d'automatisation des transactions, tels que des imprimantes matricielles, des imprimantes thermiques, des imprimantes d'étiquettes, des claviers mécaniques, des claviers à membrane, des souris, des lecteurs de codes-barres, des caisses enregistreuses électroniques, des machines à compter les billets de banque et d'autres produits. Les services d'assistance à la clientèle (CSS) répondent aux besoins d'assistance des fabricants d'équipements d'origine (OEM) et des clients finaux, ce qui comprend les solutions de dépannage, l'ingénierie de réparation, l'assistance à l'installation, les démonstrations de produits, les plans de protection, la gestion de l'infrastructure informatique, l'assistance technique à distance, les services de centre d'appel et la gestion des déchets électroniques, parmi d'autres services.

Secteur Matériel informatique