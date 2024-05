TVS Holdings Limited, anciennement Sundaram Clayton Limited, est une société de fabrication et de distribution de composants automobiles basée en Inde. Les segments de la société comprennent les composants automobiles, les véhicules automobiles et les pièces détachées, les services financiers et autres. Elle fabrique des pièces moulées sous pression en aluminium pour les véhicules utilitaires lourds, les voitures particulières et les deux-roues. Sa gamme de produits comprend le carter de volant moteur, le carter d'engrenage, le carter d'embrayage, les têtes de filtre, les connecteurs d'air, l'assemblage du couvercle du refroidisseur d'huile de lubrification, le moulage du module de filtration, le turbocompresseur, l'assemblage du couvercle du compresseur, le tuyau d'air de suralimentation, le collecteur d'admission, le couvercle du conduit de refroidissement pour le segment des camions ; la culasse, l'assemblage de la boîte-pont, le carter d'huile, le carter de chaîne, le couvercle de la culasse, l'adaptateur du filtre à huile, le boîtier de la pompe à carburant, le changement de vitesse à fourche, le boîtier du démarreur ; le carter, la culasse, le barillet, le moyeu de roue pour les deux-roues motorisés et les corps de soupape de l'équipement de freinage. L'entreprise est un fournisseur de pièces moulées sous pression en aluminium pour les secteurs automobile et non automobile.