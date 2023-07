TVS Motor Company Limited fabrique des motos, des scooters, des cyclomoteurs, des véhicules à trois roues, des pièces détachées et des accessoires. Les motos de la société comprennent Apache Series RTR, Apache RR 310, Apache RTR 165RP, TVS Raider, TVS Radeon, TVS StaR City + et TVS Sport. Ses scooters comprennent TVS Jupiter 125, TVS Jupiter Classic, TVS Jupiter ZX, TVS Jupiter ZX Disc, TVS NTORQ 125, TVS Zest 110 et TVS Scooty Pep+. Ses cyclomoteurs comprennent TVS XL 100 Win Edition, TVS XL 100 Comfort, TVS XL 100 Heavy Duty, TVS XL 100 Comfort i-Touch Start et TVS XL100 Heavy Duty i-TouchStart. Ses véhicules à trois roues comprennent TVS King. Son portefeuille de véhicules électriques comprend TVS iQube. Elle propose TVS Augmented Reality Interactive Vehicle Experience (ARIVE), une application mobile qui permet aux clients de voir les motos de la série TVS Apache et leur offre des informations détaillées sur la machine, avec la possibilité de réserver un essai et de passer commande.

Secteur Fabricants de voitures et camions