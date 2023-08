TWC Enterprises Limited est une société canadienne qui exploite des clubs de golf sous la marque de commerce ClubLink One Membership More Golf (ClubLink). La société est le propriétaire, l'exploitant et le gestionnaire de clubs de golf avec 49,5 parcours de championnat équivalents à 18 trous et 3,5 parcours académiques équivalents à 18 trous, à environ 37 emplacements dans deux régions géographiques distinctes, comme l'Ontario et la Floride. Ses secteurs d'activité comprennent le secteur des opérations des clubs de golf et le secteur des opérations corporatives. Ses clubs de golf sont organisés en grappes qui sont situées dans des zones métropolitaines densément peuplées et des destinations de villégiature fréquentées par ceux qui vivent et travaillent dans ces régions. Elle propose également aux golfeurs de leur région une variété de possibilités d'adhésion, de frais quotidiens, d'événements d'entreprise et de centres de villégiature. ClubLink a également des programmes d'adhésion annuelle, et les produits proposés comprennent la carte Players et le club Players dans la région Ontario/Québec ainsi que la carte ClubLink dans la région Floride.

Secteur Loisirs et détente