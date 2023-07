(Alliance News) - TwentyFour Income Fund Ltd a déclaré mardi que la valeur de ses actifs nets a chuté au cours de son dernier exercice financier, car il a déclaré que les inquiétudes concernant l'inflation et la récession devraient persister jusqu'à l'exercice 2024.

La société à capital fixe basée à Guernesey, qui investit pour le revenu dans des titres adossés à des actifs au Royaume-Uni et en Europe, a tout de même augmenté sa distribution aux actionnaires.

TwentyFour Income a déclaré une valeur nette d'inventaire par action au 31 mars de 100,97 pence, soit une baisse de 10 % par rapport aux 112,45 pence de l'année précédente. Le total des actifs nets a légèrement augmenté, passant de 718,5 millions de livres sterling à 725 millions de livres sterling, mais la société a émis 79,1 millions de nouvelles actions au cours de l'année écoulée.

L'action était en hausse de 0,6 % à 95,83 pence à Londres mardi matin.

Au cours de l'exercice qui s'est achevé le 31 mars, TwentyFour Income a enregistré une perte globale de 22,6 millions de livres sterling, contre un bénéfice de 36,3 millions de livres sterling.

Les revenus d'intérêts sont passés de 36,7 millions de livres sterling à 64,5 millions de livres sterling, mais le fonds a enregistré une perte de change nette de 8,8 millions de livres sterling, contre un bénéfice de 5,4 millions de livres sterling, et les pertes nettes sur les actifs financiers à la juste valeur se sont considérablement accrues, passant de 297 452 livres sterling l'année précédente à 70,2 millions de livres sterling.

Malgré cela, la société a augmenté ses dividendes déclarés de 40 % pour un total de 9,46 pence pour l'exercice 2023, contre 6,77 pence pour l'exercice 2022.

"La stratégie d'investissement dans des titres adossés à des actifs à taux variable à haut rendement dans un contexte de hausse des taux d'intérêt a permis à la société de distribuer ces dividendes attrayants, car tous les revenus d'investissement excédentaires sont versés chaque année", a déclaré Bronwyn Curtis, présidente du conseil d'administration.

"La volatilité du marché observée dans tous les produits à revenu fixe a eu un impact sur la valeur liquidative et le prix de l'action de la société... L'invasion russe de l'Ukraine juste avant le début de l'exercice financier de la société a entraîné un élargissement des écarts de crédit, le sentiment de risque s'étant rapidement détérioré sur tous les marchés. La société n'avait aucune exposition directe ou indirecte à la Russie ou à l'Ukraine et, à ce jour, n'a subi aucun impact direct des diverses sanctions imposées à la Russie".

M. Curtis a également souligné l'impact de la hausse des prix, qui a entraîné une inflation "à son plus haut niveau depuis 40 ans", ainsi que les taux d'intérêt élevés et l'inflation qui exercent des pressions sur le coût de la vie.

Pour ce qui est de l'avenir, TwentyFour a déclaré que l'inflation et les craintes de récession allaient probablement persister jusqu'à l'exercice 2024, en plus des "problèmes persistants dans l'immobilier commercial et les banques".

Cependant, TwentyFour a déclaré que la société était en bonne position pour bénéficier des conditions actuelles, s'attendant à ce que les revenus continuent de bénéficier alors que les taux d'intérêt au Royaume-Uni et en Europe restent élevés.

"La volatilité du marché devrait rester élevée. Les valorisations actuelles reflètent des rendements modestes liés à la récession, de sorte que la société est, à notre avis, bien placée pour tirer parti d'éventuelles perturbations du marché", a poursuivi M. Curtis.

"Bien que l'on s'attende à une détérioration de la performance fondamentale de la classe d'actifs d'investissement de la société (principalement liée au chômage, aux prix de l'immobilier, aux bénéfices des entreprises et aux défauts de paiement), le conseil d'administration reste confiant dans la souscription et les tests de résistance du gestionnaire de portefeuille qui, selon le conseil d'administration, sont essentiels pour éviter les défauts de paiement des obligations et les baisses de prix significatives, en particulier dans la mesure où une récession économique devient plus probable.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.