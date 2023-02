Le Twentyfour Income Fund augmente son objectif de dividende annuel

Twentyfour Income Fund Ltd - fonds à capital fixe qui cible les titres adossés à des actifs moins liquides et à rendement plus élevé - Augmente son objectif de dividende annuel minimum de 14%, passant de 7 pence à 8 pence par action, avec des dividendes trimestriels minimums augmentant de 14%, passant de 1,75 pence à 2 pence par action. Elle déclare qu'elle continuera à distribuer l'intégralité de son revenu net annuel aux actionnaires par le biais d'un dividende final équilibré.

"TFIF a continué à dépasser l'objectif initial de dividende annuel de la société de 6 pence par action depuis l'introduction en bourse en 2013, ce qui est une réussite fantastique compte tenu de l'environnement prolongé de taux d'intérêt bas. Maintenant que les taux ont augmenté, nous sommes heureux de pouvoir faire profiter les actionnaires de TFIF des avantages de notre exposition aux taux flottants et de nos solides flux de trésorerie", commente la présidente Bronwyn Curtis.

Cours actuel de l'action : 101,50 pence

Évolution sur 12 mois : baisse de 10 %.

