Le cofondateur de TwentyFour Asset Management, M. Kirk, prend du recul

Twentyfour Income Fund Ltd et TwentyFour Select Monthly Income Fund Ltd - fonds à capital fixe qui ciblent les titres adossés à des actifs moins liquides et à rendement plus élevé - Notez que TwentyFour Asset Management, gestionnaire de portefeuille des sociétés, annonce que le cofondateur Gary Kirk quittera son rôle de gestionnaire en septembre. Il passera à un rôle de conseiller au sein de la société. Kirk a co-dirigé l'équipe d'investissement des obligations multisectorielles et a géré les deux fonds depuis leur lancement.

Cours actuel de l'action Twentyfour Income Fund : 101,55 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 5,1

Cours actuel de l'action du Twentyfour Income Select Monthly Fund : 72,40 pence

Variation sur 12 mois : baisse de 14%

