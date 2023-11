TwentyFour Income Fund Limited est une société d'investissement à capital fixe. La société opère par le biais d'investissements dans le segment des titres adossés à des actifs. L'objectif d'investissement de la société est de générer des rendements attractifs ajustés au risque, principalement par le biais de distributions de revenus. Sa politique d'investissement consiste à investir dans un portefeuille diversifié de titres adossés à des actifs, principalement britanniques et européens. Un maximum de 20 % de la valeur du portefeuille sera adossé à des garanties dans un seul et même pays. Pas plus de 10 % de la valeur du portefeuille ne sera exposée à un seul Asset Backed Security ou émetteur d'Asset Backed Securities, mais si plus de 5 % de la valeur du portefeuille est exposée à un seul Asset Backed Security, ces Asset Backed Securities auxquelles plus de 5 % de la valeur du portefeuille est exposée ne peuvent, au total, représenter plus de 40 % de la valeur totale du portefeuille de la Société. Institutional Services Limited est son gestionnaire de fonds d'investissement alternatif.