TwentyFour Income célèbre des dividendes trimestriels et annuels "record

(Alliance News) - TwentyFour Income Fund Ltd s'est félicité lundi d'un dividende "record" pour son exercice financier, ayant bénéficié d'augmentations constantes des taux d'intérêt par la Banque d'Angleterre.

La société d'investissement à capital fixe, dont le siège est à Guernesey, a déclaré avoir annoncé au début du mois un dividende trimestriel de 4,46 pence, ce qui porte le dividende annuel total à 9,46 pence, en hausse par rapport au total de l'année précédente, qui était de 6,77 pence.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars, TwentyFour Income a déclaré que le taux moyen de l'indice au jour le jour de la livre sterling a augmenté pour atteindre 2,3 %, contre 0,1 % au cours de l'exercice précédent. Elle a déclaré que cela constituait la base de l'augmentation du dividende, car son portefeuille se compose actuellement de titres à taux variable, tous couverts en livres sterling.

La valeur nette d'inventaire a augmenté de 6,8 % depuis le début de l'année 2023.

TwentyFour Income a déclaré que le revenu supplémentaire était principalement dû au réinvestissement par son gestionnaire de portefeuille des remboursements d'obligations et à l'investissement du produit de l'émission d'actions à des rendements plus élevés.

Le gestionnaire de portefeuille, a déclaré TwentyFour Income, voit la meilleure valeur dans les actifs garantis BBB, BB et B, en particulier les prêts hypothécaires et les prêts garantis de premier rang aux entreprises, en provenance d'Europe occidentale. Il a augmenté la flexibilité du portefeuille d'actifs et réduit le ratio d'endettement à 5,4 % au 31 mars, contre 10,6 % à la fin de l'année 2022.

TwentyFour Income a déclaré que le dernier exercice financier avait été "très mouvementé", la guerre en Ukraine ayant entraîné une inflation à deux chiffres et le mini-budget de septembre ayant provoqué "des ventes sans précédent de diverses catégories d'actifs par les fonds de pension britanniques".

"Janvier 2023 a connu un très bon départ, après deux mois de stabilité relative, les investisseurs recherchant des actifs à taux variable de haute qualité", a commenté TwentyFour Income.

TwentyFour Income a déclaré qu'à 10,1 %, l'inflation pour les 12 derniers mois jusqu'en mars était plus élevée que prévu, ce qui pourrait mettre la pression sur la Banque d'Angleterre pour qu'elle augmente encore ses taux d'intérêt, qui sont actuellement de 4,3 %.

"Le marché s'attend à deux ou trois hausses supplémentaires de 0,25 % et à aucune réduction en 2023, ce qui implique que les taux d'intérêt resteront élevés plus longtemps", a déclaré l'agence.

Les actions de TwentyFour Income étaient en baisse de 0,3 % à 99,95 pence à Londres lundi matin.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.