La valeur nette d'inventaire annuelle de TwentyFour Select Monthly baisse de 25 %.

TwentyFour Select Monthly Income Fund Ltd - fonds à capital fixe qui cible les titres adossés à des actifs moins liquides et à rendement plus élevé - La valeur nette d'inventaire par action baisse au cours de l'année en raison de la volatilité du marché, en particulier le "mini-budget" du Royaume-Uni en septembre 2022. La valeur liquidative au 30 septembre chute de 25 % à 69,99 pence par action, contre 93,32 pence un an plus tôt. Les dividendes déclarés au cours de l'exercice 2022 s'élèvent à 6,39 pence par action, soit une baisse de 2,0 % par rapport aux 6,52 pence. Pour ce qui est de l'avenir, TwentyFour Select déclare : "L'équipe estime que les perspectives de rendement se sont nettement améliorées compte tenu de rendements de départ beaucoup plus élevés et de l'attente d'une diminution de la volatilité des obligations d'État à mesure que les banques centrales se rapprochent des taux de base maximaux et que les pressions inflationnistes commencent à s'atténuer." Notant le leadership du gouvernement britannique, la société déclare : "Avec... Rishi Sunak comme premier ministre et Jeremy Hunt comme chancelier, le marché est devenu plus à l'aise avec un cabinet qui sera nettement plus conservateur sur le plan fiscal, et les gilts ont inversé une grande partie du mouvement qu'ils avaient connu après l'annonce du budget."

Cours actuel de l'action : 75,70 pence

Variation sur 12 mois : baisse de 21%

Par Tom Budszus, journaliste d'Alliance News

