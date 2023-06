La valeur nette d'inventaire de TwentyFour Select chute au premier semestre ; le fonds s'oriente vers le rendement

TwentyFour Select Monthly Income Fund Ltd - fonds à capital fixe qui cible les titres adossés à des actifs moins liquides et à rendement plus élevé - déclare que la valeur nette d'inventaire par action à la fin de son premier semestre de l'exercice financier, le 31 mars, était de 72,83 pence, en baisse par rapport à 86,44 pence. Le rendement total de la valeur nette d'inventaire était de 9,0 %, contre une perte de 3,3 % il y a un an et une perte de 19 % à la fin de l'exercice 2022. Déclare un dividende de 3,00 pence par action pour le premier semestre, inchangé par rapport à l'année précédente.

Cours actuel de l'action : 73,60 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 12%

Par Harvey Dorset, journaliste à Alliance News

