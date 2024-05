(Alliance News) - Tweppy Spa a annoncé vendredi qu'elle avait signé un accord contraignant pour acquérir 100 % du capital social de Syncrogest Srl.

Le montant convenu est de 740 857 euros et sera versé aux actionnaires actuels Valerio Giacomelli, Silvia Canova et Syncronika Srl, qui détiennent respectivement 70 %, 20 % et 10 % du capital social.

Syncrogest, rappelle Tweppy dans un communiqué de presse, est actif dans le développement et la commercialisation d'une plateforme SaaS - Software as a Service -, appelée Syncrogest, pour la fourniture de services d'optimisation et de contrôle des processus d'affaires des entreprises.

Au 31 décembre 2023, Syncrogest a réalisé un chiffre d'affaires de 262.438 euros, un Ebitda de 66.741 euros, des actifs de 257.637 euros et une trésorerie nette de 119.378 euros.

Tweppy utilisera ses propres fonds pour payer la contrepartie.

La clôture de la transaction est prévue pour la fin du mois de mai 2024.

Le cours de l'action Tweppy est resté stable à 0,81 EUR par action.

