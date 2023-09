Twilio Inc. propose une plateforme de communications en nuage, qui permet aux développeurs de construire, de mettre à l'échelle et de déployer des communications en temps utile au sein d'applications logicielles. La société fournit une plateforme d'engagement client (CEP), qui comprend une suite de logiciels et de solutions de communication flexibles permettant aux entreprises d'offrir des expériences client fiables et attrayantes à grande échelle. Ses interfaces de programmation d'applications (API) et ses produits logiciels comprennent Twilio Flex et Twilio Engage. Elle opère par le biais de deux unités commerciales : Twilio Communications et Twilio Data & Applications. Ses solutions de communication consistent en des API et des produits personnalisables qui peuvent être utilisés individuellement ou en combinaison pour créer des communications contextuelles au sein des applications. Ses produits de communication comprennent Twilio Programmable Messaging (MessagingX), Twilio Programmable Voice, Twilio SendGrid Email API et Twilio Verify. Ses produits de données et d'applications comprennent Twilio Segment, Twilio Engage et Twilio Flex.

Secteur Logiciels