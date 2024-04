Twilio Inc. propose une plateforme d'engagement client comprenant des interfaces de programmation d'applications de communication. Elle permet aux développeurs d'intégrer de nombreuses formes d'interactions de messagerie, de voix et de courrier électronique dans leurs applications destinées aux clients, ainsi que des produits logiciels qui ciblent des besoins d'engagement spécifiques, notamment sa plateforme de données clients, ses centres d'engagement numériques, ses campagnes de marketing et ses solutions avancées de sécurité des comptes. Sa plateforme fournit aux développeurs des outils pour créer, mettre à l'échelle et déployer des communications en temps réel au sein d'applications logicielles. Ses API et ses produits logiciels comprennent Twilio Flex et Twilio Engage. Elle opère par le biais de deux unités commerciales : Twilio Communications (Communications) et Twilio Data & Applications. Ses solutions de communication consistent en des API et des produits personnalisables qui peuvent être utilisés individuellement ou en combinaison pour créer des communications contextuelles riches au sein des applications. Ses principales offres de communication comprennent la messagerie, la voix, le courrier électronique, Flex et d'autres.

Secteur Logiciels