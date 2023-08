Twist Bioscience Corporation est une société de biologie synthétique. La société a mis au point une plateforme de synthèse d'ADN révolutionnaire. Le cœur de cette plateforme est une technologie propriétaire qui ouvre la voie à une nouvelle méthode de fabrication d'ADN synthétique en écrivant l'ADN sur une puce de silicium. La société utilise sa technologie pour fabriquer une gamme de produits à base d'ADN synthétique, notamment des gènes synthétiques, des outils pour la préparation d'échantillons et des bibliothèques d'anticorps pour la découverte et le développement de médicaments. Elle propose deux gammes de produits, les outils de biologie synthétique et les outils NGS, qui répondent aux différents besoins de ses clients dans toute une série d'applications, telles que les gènes synthétiques, les pools d'oligo, les outils SARS-CoV-2 et les bibliothèques d'ADN. Ses produits de biologie synthétique comprennent des gènes synthétiques et des fragments de gènes, des oligonucléotides ou des pools d'oligo pour l'édition de gènes CRISPR. Les produits NGS sont utilisés pour des tests de diagnostic pour diverses indications comme le SARS-CoV-2.

Secteur Produits pharmaceutiques