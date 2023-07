Twist Bioscience Corporation est une entreprise de biologie synthétique et de génomique. La société a développé une plateforme de synthèse d'ADN Twist Bioscience pour industrialiser l'ingénierie de la biologie. Le cœur de sa plateforme est une technologie qui fournit une nouvelle méthode de fabrication d'ADN synthétique en écrivant l'ADN sur une puce de silicium. La société a développé de multiples produits dérivés de l'ADN synthétique et de sa technologie polyvalente de synthèse d'ADN. Elle comprend deux lignes de produits, les outils de biologie synthétique et les outils NGS, qui répondent aux différents besoins de ses clients dans une gamme d'applications, comme les gènes synthétiques, les pools d'oligo, les outils SARS-CoV-2 et les bibliothèques d'ADN. Ses produits de biologie synthétique comprennent les gènes synthétiques, les gènes clonaux dans un Twist Bioscience, les gènes non clonaux, les pools d'oligonucléotides ou d'oligo, et les pools d'oligo pour l'édition de gènes CRISPR. Les produits NGS sont utilisés pour des tests de diagnostic pour diverses indications comme le SRAS-CoV-2 et le cancer par biopsie liquide.

Secteur Produits pharmaceutiques