Twitter : Le courant acheteur devrait perdurer 04/03/2021 | 18:55 Nicolas Chéron 04/03/2021 | 18:55 achat sur repli En attente

Cours d'entrée : 61.5$ | Objectif : 78.5$ | Stop : 54.5$ | Seuil d'invalidation : 76$ | Potentiel : 27.64% Le retour des volumes et de la volatilité marquent théoriquement le point de départ d'une impulsion haussière pour Twitter. La hausse devrait se poursuivre.

On pourra se positionner à l'achat idéalement vers 61.5 $ pour viser les 78.5 $. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts Les analystes anticipent une forte progression du volume d'activité du groupe. Ce dernier affiche un taux de croissance important pour les années à venir.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d'affaires de la société.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Au cours de la dernière semaine, les prévisions de bénéfice net par action de la société (BNA) ont été revues à la hausse. Les dernières estimations des analystes sont plus élevées.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

L’action présente une configuration technique haussière en données hebdomadaires au-dessus de la zone support des 45.18 USD.

Points faibles Les cours approchent d’une forte résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 77.06 USD.

Les marges dégagées par la société sont relativement faibles.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.

La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 293.76 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.

Sous-secteur Réseaux sociaux Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. TWITTER 30.86% 56 409 FACEBOOK INC -6.50% 727 323 MATCH GROUP, INC. -2.55% 39 630 SINA CORPORATION 1.96% 2 581 NEW WORK SE -17.50% 1 568 GREE, INC. -4.46% 1 176 SPARK NETWORKS SE 5.64% 146

© Zonebourse.com 2021

Données financières USD EUR CA 2021 4 802 M - 4 011 M Résultat net 2021 194 M - 162 M Tréso. nette 2021 5 220 M - 4 360 M PER 2021 294x Rendement 2021 - Capitalisation 56 409 M 56 409 M 47 119 M VE / CA 2021 10,7x VE / CA 2022 8,75x Nbr Employés 5 500 Flottant 97,4% Prochain événement sur TWITTER 03/03/21 Morgan Stanley Technology, Media and Telecom Conference Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 38 Objectif de cours Moyen 70,17 $ Dernier Cours de Cloture 70,86 $ Ecart / Objectif Haut 34,1% Ecart / Objectif Moyen -0,98% Ecart / Objectif Bas -73,2% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Jack Dorsey Chief Executive Officer & Director Ned D. Segal Chief Financial Officer Patrick Pichette Chairman Parag Agrawal Chief Technology Officer Dantley Davis Head-Research & Design