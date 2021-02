Twitter : gain trimestriel et perte annuelle

Twitter a enregistré un chiffre d'affaires de 1,29 milliard de dollars au titre du 4e trimestre de l'exercice 2020, soit une progression de 27% par rapport à la même période un an plus tôt, à taux de change constants.



Le bénéfice net trimestriel atteint 222 M de dollars, soit un BPA de 0,27 dollar (contre 119 M de dollars et un BPA de 0,15 dollar un an plus tôt).



Sur l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires progresse de 7%, à 3,72 milliards de dollars. Twitter enregistre en revanche une perte nette de 1,14 milliard de dollars en 2020, contre 1,47 milliard de bénéfice un an plus tôt.



Le réseau social prévoit d'augmenter de plus de 20% ses effectifs en 2021, 'en particulier dans l'ingénierie, les produits, la conception et recherche', fait-il savoir.



'Nous prévoyons que le chiffre d'affaires total augmentera plus rapidement que les dépenses en 2021', indique Twitter qui vise un CA total compris entre 940 M et 1,04 milliard de dollars au 1er trimestre 2021.



