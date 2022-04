Twitter, Inc. : Pression acheteuse 14/04/2022 | 19:12 Tommy Douziech 14/04/2022 | 19:12 achat En cours

Cours d'entrée : 46.68$ | Objectif : 54.2$ | Stop : 39.35$ | Potentiel : 16.11% Les opérateurs se sont intéressés de nouveau à Twitter, Inc.. La configuration technique apparaît désormais positive sur le court terme avec un nouveau potentiel de libéré.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 54.2 $. Synthèse La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts L'activité du groupe présente un potentiel important de croissance. Le chiffre d'affaires est en effet attendu en forte hausse par le consensus Standard & Poor's avec une progression de l'ordre de 69% à l'horizon 2024.

Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Points faibles La rentabilité de l'activité est un point faible conséquent pour l'entreprise.

La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 5.44 fois le CA de la société, est relativement élevée.

Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.

Le niveau de valorisation de la société est particulièrement élevé compte tenu des flux de trésorerie que son activité génère.

Les prévisions de chiffre d'affaires ont été récemment revues à la baisse en ce qui concerne l'exercice en cours et le suivant.

Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.

Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.

Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la baisse.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Réseaux sociaux Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. TWITTER, INC. 6.09% 34 938 META PLATFORMS, INC. -36.08% 583 597 KUAISHOU TECHNOLOGY -11.17% 34 828 MATCH GROUP, INC. -27.17% 27 465 BUMBLE INC. -21.26% 3 452 GREE, INC. 44.39% 1 683 NEW WORK SE -21.47% 1 042 PR TIMES, INC. 9.34% 356 ZIGEXN CO., LTD. -1.94% 261 WANTEDLY, INC. 25.36% 143 IZEA WORLDWIDE, INC. 1.49% 84

Données financières USD EUR CA 2022 5 993 M - 5 545 M Résultat net 2022 -124 M - -115 M Tréso. nette 2022 2 320 M - 2 147 M PER 2022 -320x Rendement 2022 - Capitalisation 34 352 M 34 352 M 31 785 M VE / CA 2022 5,34x VE / CA 2023 4,23x Nbr Employés 7 500 Flottant 97,4% Prochain événement sur TWITTER, INC. 28/04/22 Q1 2022 Présentation des résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 40 Dernier Cours de Clôture 45,08 $ Objectif de cours Moyen 44,07 $ Ecart / Objectif Moyen -2,24% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Parag Agrawal Chief Executive Officer & Director Ned D. Segal Chief Financial Officer Bret Steven Taylor Independent Chairman Nick Caldwell GM-Core Technologies Lindsey Iannucci Chief of Staff & Vice President-Operations