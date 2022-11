Cacophonie chez Twitter autour du badge "Officiel", lancé, annulé puis relancé

San Francisco (awp/afp) - Twitter a lancé mercredi un badge "Officiel" pour les comptes des gouvernements et personnalités médiatiques, qui a ensuite été "supprimé" par Elon Musk, puis rétabli par une directrice du réseau social, mais pour un périmètre plus restreint, dans une cacophonie devenue la norme de communication de la plateforme.

"Je viens de le supprimer", a tweeté le directeur général au sujet du badge "Officiel", en réponse à un utilisateur qui remarquait que l'insigne avait déjà disparu.

Twitter avait commencé mercredi à déployer ce badge signalant l'authenticité et la notoriété d'un compte, et se distinguant de la coche bleue, qui remplissait ce rôle jusqu'à présent.

Celle-ci doit être bientôt proposée à tous les utilisateurs qui veulent s'authentifier, moyennant 8 dollars par mois pour s'abonner à Twitter Blue, un projet central à la vision d'Elon Musk pour la "place publique numérique".

"La coche bleue mettra tout le monde au même niveau", a ajouté le multimilliardaire, propriétaire de Twitter depuis moins de deux semaines.

Mais "le badge +Officiel+ sera bien activé lors du lancement de Twitter Blue", a tweeté la directrice des produits en développement Esther Crawford, quelques minutes après l'annonce de l'abandon par le nouveau patron.

"Nous commençons simplement par les gouvernements et organisations commerciales. Ce que (Elon Musk) a mentionné, c'est le fait que nous ne donnons pas le badge +Officiel+ à des individus pour l'instant", a-t-elle précisé.

Des comptes comme celui de la députée américaine Alexandria Ocasio-Cortez, du pape François en anglais ou encore du rappeur controversé Kanye West avaient reçu le badge "Officiel" avant qu'il ne disparaisse.

"Beaucoup de choses bêtes"

Elon Musk a licencié vendredi la moitié des 7.500 employés de Twitter, dix jours avoir racheté le réseau social et lancé manu militari plusieurs projets, dont la refonte de l'abonnement payant.

Depuis, la communication sur l'évolution de l'influente plateforme a lieu principalement via ses tweets et ceux de certains responsables.

"Merci de noter que Twitter va faire beaucoup de choses bêtes dans les mois qui viennent. Nous garderons ce qui marche et changerons ce qui ne marche pas", a ainsi déclaré le fantasque patron de Tesla et SpaceX.

"Il n'y a plus de vaches sacrées dans les produits de Twitter", a renchéri Esther Crawford, repostant le message du directeur général. "Elon veut essayer beaucoup de choses -- certaines vont échouer, d'autres vont réussir. Le but est de trouver la bonne combinaison de changements pour garantir la santé et la croissance de l'entreprise sur le long terme", a-t-elle continué.

Le badge gris "Officiel" est censé permettre de distinguer les futurs abonnés certifiés et les comptes officiels vérifiés.

Elon Musk a détaillé son approche mercredi lors d'une conférence en ligne publique pour les annonceurs.

L'homme le plus riche au monde aimerait avoir "80% de l'humanité" sur Twitter, qui interagirait "d'une façon plus positive".

"Nous voulons être dans une quête vigoureuse de la vérité (...) C'est un concept nébuleux mais nous pouvons y aspirer", a-t-il affirmé.

Le nouvel abonnement inclura la coche bleue, gage d'authenticité, et l'accès à des avantages pratiques.

Il doit permettre, selon le dirigeant, de lutter contre les faux profils et les comptes automatisés, car les acteurs malveillants devront dépenser huit dollars à chaque fois, et avoir autant de cartes de crédit que de comptes qu'ils veulent créer.

"Vrai, intéressant et divertissant"

"Tout ce qui n'est ni vrai, ni intéressant ni divertissant sera stoppé ou en tout cas relégué à l'arrière-plan", a par ailleurs expliqué Elon Musk.

"Les messages de comptes vérifiés s'afficheront par défaut", a-t-il détaillé, tandis que les tweets provenant de personnes n'ayant pas payé pour Twitter Blue seront traités un peu comme des "spams" sur une boîte mail: "On peut toujours aller consulter le dossier des spams."

La comparaison risque de faire ironiser les nombreux détracteurs du multimilliardaire, qui dit vouloir "donner plus de pouvoir au peuple" et abolir "le système actuel des seigneurs et des paysans, entre ceux qui ont la coche bleue et ceux qui ne l'ont pas".

Twitter Blue diversifiera en outre les sources de revenus de la plateforme.

Plusieurs annonceurs se sont temporairement retirés de Twitter juste après l'acquisition, en attendant de voir comment évoluait la modération des contenus, cruciale pour leurs marques.

Elon Musk a mentionné que le rythme d'évolution de la plateforme serait "sans commune mesure avec le passé", même s'il y a "beaucoup à faire du côté du logiciel".

"Si nous ne sommes pas audacieux, comment ferons-nous de grands progrès?", a-t-il demandé.

