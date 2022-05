Joe Biden signe la loi apportant 40 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine

SÉOUL (awp/afp) - Le président américain Joe Biden a signé la loi adoptée jeudi par le Congrès apportant une gigantesque enveloppe de 40 milliards de dollars pour l'effort de guerre ukrainien contre la Russie, a annoncé samedi la Maison Blanche.

M. Biden a ratifié ce texte pendant son voyage officiel en Corée du Sud. La loi comprend six milliards de dollars pour permettre à l'Ukraine de s'équiper en véhicules blindés et de renforcer sa défense anti-aérienne, d'après la même source.

Sur Twitter, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remercié son homologue américain, se disant "reconnaissant".

"Le soutien du pouvoir exécutif des (Etats-Unis), du président Biden et du peuple américain envers la lutte de l'(Ukraine) contre l'agresseur russe est crucial", a-t-il ajouté, utilisant des drapeaux miniatures à la place des noms des pays.

"Nous attendons avec impatience cette importante et nouvelle aide. Elle est aujourd'hui plus nécessaire que jamais", a-t-il ajouté, dans ce tweet publié en anglais et en ukrainien.

Samedi matin, Moscou - qui a lancé l'invasion de l'Ukraine le 24 février - a assuré avoir détruit dans le nord-ouest de l'Ukraine un important envoi d'armes, notamment fournies par les Etats-Unis.

L'effort de guerre ukrainien contre la Russie est épaulé par un important soutien financier et matériel des pays occidentaux.

Le 13 mai, l'Union européenne a ainsi annoncé fournir une aide militaire supplémentaire de 500 millions d'euros à l'Ukraine afin de l'aider à se défendre contre l'invasion russe. Soit "2 milliards d'euros au total" depuis le début de la guerre, selon le chef de la diplomatie de l'Union européenne Josep Borrell.

