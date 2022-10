Le co-responsable des fusions et acquisitions de JPMorgan exhorte les acheteurs potentiels à être proactifs et prévoit davantage de transactions dans le domaine de la santé.

L'activité de fusion et d'acquisition a stagné face à l'incertitude concernant les valorisations, les taux d'intérêt, l'inflation, les perspectives de récession, la demande des consommateurs et la réglementation, a déclaré Mme Aiyengar lors d'une conférence Axios à New York. Néanmoins, les entreprises devraient établir des relations avec des cibles potentielles afin d'être prêtes à frapper lorsque les conditions s'amélioreront, a-t-elle ajouté.

Aiyengar a déclaré que c'était le moment idéal pour "tendre la main de manière proactive pour entamer une relation de sorte que, lorsque le vendeur décide de vendre, vous soyez le premier à l'appeler".

Elle s'attend également à une plus grande part de transactions dans le secteur des soins de santé après une abondance de transactions technologiques ces dernières années. Selon elle, les fusions et acquisitions dans le secteur des soins de santé ont généralement augmenté lors des ralentissements historiques.

Pour les grandes entreprises ou les sociétés de capital-investissement qui disposent de liquidités et qui souhaitent acheter, "c'est un environnement idéal", car elles peuvent payer les acquisitions en grande partie en espèces, a déclaré Aiyengar.

Le dirigeant a commencé par un commentaire sur le rachat de Twitter Inc. par Elon Musk. "La société, notre client Twitter, prévoit de conclure l'opération au prix et aux conditions convenus précédemment", a déclaré M. Aiyengar. La date limite de clôture est vendredi et JPMorgan et Goldman Sachs sont les conseillers financiers de Twitter.