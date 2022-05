Les investisseurs pensent qu'il est peu probable que Musk achète Twitter au prix convenu de 44 milliards de dollars

La probabilité implicite de conclusion de l'opération à ce prix est tombée en dessous de 50 % lorsque les actions Twitter ont atteint 46,75 $, sur la base du prix de l'opération de 54,20 $ et des actions Twitter ayant clôturé à 39,31 $ le 1er avril, le dernier jour de négociation avant que Musk ne révèle qu'il avait amassé une participation dans la société de médias sociaux.

Les actions de Twitter ont chuté de 3 % pour atteindre un plus bas niveau de 46,50 $ dans l'après-midi.

Musk, la personne la plus riche du monde et également le directeur général du constructeur de voitures électriques Tesla Inc, a conclu le 25 avril un accord pour acheter la plateforme de médias sociaux. Twitter a déclaré à l'époque que Musk avait obtenu 25,5 milliards de dollars de financement par emprunt et par prêt sur marge et qu'il s'engageait à fournir 21 milliards de dollars de capitaux propres.

Musk, qui vaut 268 milliards de dollars selon Forbes, avait déclaré qu'il n'était pas principalement concerné par l'aspect économique de Twitter.

"Disposer d'une plateforme publique qui bénéficie d'une confiance maximale et qui est largement inclusive est extrêmement important pour l'avenir de la civilisation. Je ne me soucie pas du tout de l'aspect économique", a-t-il déclaré lors d'une récente intervention publique.