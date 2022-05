Musk affirme que l'accord de 44 milliards de dollars avec Twitter est en suspens en raison de données de comptes falsifiés.

Les actions de Twitter ont d'abord chuté de plus de 20 % dans les transactions de pré-marché, mais après que Musk, le directeur général du marché des voitures électriques Tesla Inc, ait envoyé un deuxième tweet disant qu'il restait engagé dans la transaction, elles ont regagné un peu de terrain.

Les actions étaient en baisse de 9,6 % à 40,71 $ dans les échanges vendredi, une forte décote par rapport au prix d'acquisition de 54,20 $ par action.

Musk, la personne la plus riche du monde, a décidé de renoncer à la diligence raisonnable lorsqu'il a accepté d'acheter Twitter le 25 avril, dans le but d'amener la société basée à San Francisco à accepter sa "meilleure et dernière offre". Cela pourrait rendre plus difficile pour lui d'argumenter que Twitter l'a en quelque sorte trompé.

Depuis que Musk a signé son accord pour acquérir Twitter, les actions technologiques ont plongé au milieu des inquiétudes des investisseurs concernant l'inflation et un ralentissement économique potentiel.

L'écart entre le prix de l'offre et la valeur des actions Twitter s'est creusé ces derniers jours, impliquant moins de 50 % de chances de réalisation, les investisseurs spéculant que le ralentissement économique inciterait Musk à se retirer ou à chercher un prix plus bas.

"L'accord avec Twitter est temporairement suspendu dans l'attente de détails étayant le calcul selon lequel les spams/faux comptes représentent effectivement moins de 5 % des utilisateurs", a déclaré Musk à ses plus de 92 millions de followers sur Twitter.

"Pour le savoir, mon équipe va procéder à un échantillonnage aléatoire de 100 adeptes" du site de microblogging, a tweeté Musk sur https://twitter.com/elonmusk/status/1525291586669531137, invitant les autres à répéter le processus et "voir ce qu'ils découvrent".

"Si nous essayons collectivement de déterminer le pourcentage de bot/utilisateur dupliqué, nous pourrons probablement obtenir une bonne réponse par crowdsourcing."

Musk a tweeté qu'il s'était "fié à l'exactitude des documents publics de Twitter" en réponse à un follower qui lui demandait pourquoi il n'y avait pas pensé avant de proposer d'acheter la société.

Selon les termes du contrat de Musk avec Twitter, il a le droit de demander à l'entreprise des informations sur ses activités après la signature de l'accord.

Mais cela est censé l'aider à se préparer à devenir propriétaire de Twitter, et non à effectuer une vérification préalable et à rouvrir les négociations.

Twitter ne prévoit aucune action immédiate contre Musk suite au commentaire de ce dernier, ont déclaré des personnes familières avec la question.

La société a considéré le commentaire comme désobligeant et comme une violation des termes de leur contrat d'accord, mais a été encouragée par le fait que Musk a ensuite tweeté qu'il s'engageait dans l'acquisition, ont ajouté les sources.

Musk est venu au bureau de Twitter pour une réunion le 6 mai dans le cadre du processus de planification de la transaction, a déclaré un porte-parole de Twitter.

Le PDG de Twitter, Parag Agrawal, a également pesé dans la balance, en tweetant : "Bien que je m'attende à ce que la transaction soit conclue, nous devons être préparés à tous les scénarios." Jeudi, Agrawal a annoncé des changements de direction et un gel des embauches.

VRAI OU FAUX ?

Les spams ou faux comptes sont conçus pour manipuler ou stimuler artificiellement l'activité sur des services comme Twitter. Certains donnent l'impression que quelque chose ou quelqu'un est plus populaire qu'il ne l'est en réalité.

Musk a tweeté un article de Reuters datant d'il y a dix jours qui citait les chiffres des faux comptes. Twitter a déclaré que ces chiffres étaient une estimation et que le nombre réel pourrait être plus élevé.

Le nombre estimé de comptes de spam sur le site de microblogging s'est maintenu en dessous de 5 % depuis 2013, selon les dépôts réglementaires de Twitter, ce qui a incité certains analystes à se demander pourquoi Musk le soulevait maintenant.

"Cette mesure de 5 % est connue depuis un certain temps. Il est clair qu'il l'aurait déjà vu [...]. Il se peut donc que cela fasse davantage partie de la stratégie visant à faire baisser le prix", a déclaré Susannah Streeter, analyste chez Hargreaves Lansdown.

Les représentants de Musk n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

L'action de Tesla a augmenté de 5 % vendredi. Les actions ont perdu environ un quart de leur valeur depuis que Musk a révélé sa participation dans Twitter le 4 avril, dans un contexte de crainte qu'il ne soit distrait en tant que PDG de Tesla et qu'il doive vendre davantage d'actions Tesla pour financer l'opération.

Il existe de nombreux précédents d'une éventuelle renégociation du prix à la suite d'un ralentissement du marché. Plusieurs entreprises ont réévalué le prix des acquisitions convenues lorsque la pandémie de COVID-19 a éclaté en 2020 et a provoqué un choc économique mondial.

Par exemple, le détaillant français LVMH a menacé de se retirer d'un accord avec Tiffany & Co. Le détaillant américain de bijoux a accepté de baisser le prix de 425 millions de dollars pour le porter à 15,8 milliards de dollars.

Les acquéreurs qui cherchent à s'en sortir se tournent parfois vers des clauses d'"effet négatif important" dans leur accord de fusion, en faisant valoir que la société cible a subi des dommages importants.

Mais le langage utilisé dans l'accord de fusion de Twitter, comme dans de nombreuses fusions récentes, ne permet pas à Musk de se retirer en raison d'une détérioration de l'environnement commercial, comme une baisse de la demande de publicité ou parce que les actions de Twitter ont chuté.

Musk est contractuellement obligé de payer à Twitter une indemnité de rupture d'un milliard de dollars s'il ne conclut pas l'accord. Mais le contrat contient également une clause d'"exécution spécifique" qu'un juge peut invoquer pour forcer Musk à conclure l'accord.

Dans la pratique, les acquéreurs qui perdent un procès pour exécution spécifique ne sont presque jamais obligés de conclure une acquisition et négocient généralement un règlement monétaire avec leurs cibles.

VAINCRE LES BOTS

Musk a déclaré que s'il achetait Twitter, il "vaincrait les robots spammeurs ou mourrait en essayant" et a attribué à la dépendance de la société vis-à-vis de la publicité la raison pour laquelle elle a laissé les robots spammeurs proliférer.

Il a également critiqué la politique de modération de Twitter et a déclaré vouloir que l'algorithme de Twitter donne la priorité aux tweets à rendre publics.

Cette semaine, Musk a déclaré qu'il reviendrait sur l'interdiction faite par Twitter à l'ancien président américain Donald Trump lorsqu'il achètera la plateforme de médias sociaux, signalant ainsi son intention de réduire la modération.

Trump, qui a lancé une application de médias sociaux rivale appelée Truth Social, a pris sa place sur sa plateforme vendredi pour peser dans la balance.

"Il n'y a aucune chance qu'Elon Musk achète Twitter à un prix aussi ridicule, d'autant plus qu'il réalise que c'est une entreprise largement basée sur des bots ou des comptes de spam", a écrit Trump dans un post, ajoutant que son site est bien meilleur.