Musk est poursuivi par des investisseurs de Twitter pour divulgation tardive de sa participation

Les investisseurs ont déclaré que Musk s'est épargné 156 millions de dollars en omettant de divulguer qu'il avait acheté plus de 5 % de Twitter au 14 mars.

Il a continué à acheter des actions après cela, et a finalement révélé début avril qu'il possédait 9,2 % de la société, selon la poursuite, déposée mercredi au tribunal fédéral de San Francisco.

"En retardant la divulgation de sa participation dans Twitter, Musk s'est livré à une manipulation du marché et a acheté des actions Twitter à un prix artificiellement bas", ont déclaré les investisseurs, dirigés par William Heresniak, résident de Virginie.

Ni Musk ni son avocat n'ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Twitter s'est refusé à tout commentaire.

Les investisseurs ont déclaré que la récente chute de l'action Tesla a mis en "péril majeur" la capacité de Musk à financer son acquisition de Twitter, puisqu'il a donné ses actions en garantie pour obtenir les prêts dont il a besoin pour acheter la société.

Les actions de Tesla se négociaient autour de 700 $ jeudi, alors qu'elles dépassaient les 1 000 $ début avril.

Le moment où Musk a divulgué sa participation a déjà déclenché une enquête de la Commission américaine des valeurs mobilières et des changes (SEC), a rapporté le Wall Bourse Journal au début du mois.

Mercredi, Musk a promis un financement par actions supplémentaire de 6,25 milliards de dollars pour financer son offre d'achat de Twitter, un signe qu'il s'efforce de conclure l'opération même s'il a conditionné la semaine dernière sa progression à la présentation par Twitter de la preuve que les robots spammeurs représentaient moins de 5 % de ses utilisateurs.

Dans le procès de mercredi, les investisseurs ont demandé à être certifiés en tant que groupe et à recevoir un montant non spécifié de dommages punitifs et compensatoires.