Musk menace de retirer son offre de rachat de Twitter

Elon Musk a prévenu lundi qu'il pourrait renoncer à son offre de 44 milliards de dollars pour acquérir Twitter si le réseau social ne fournissait pas de données sur les spams et les faux comptes. Dans une lettre adressée à Twitter, le milliardaire a réitéré sa demande de détails sur les comptes robots et a déclaré qu'il se réservait tous les droits de mettre fin à la fusion, car l'entreprise a commis une "violation matérielle évidente" de ses obligations en ne lui fournissant pas ces informations.

C'est la première fois que Musk menace de se retirer de l'accord par écrit, au lieu de le faire sur la plateforme de médias sociaux de Twitter. "Musk estime que Twitter refuse de manière transparente de se conformer à ses obligations au titre de l'accord de fusion, ce qui renforce les soupçons selon lesquels l'entreprise retient les données demandées", peut-on lire dans la lettre.

Plus tôt en mai, M. Musk avait déclaré qu'il mettrait l'accord "temporairement en attente", en attendant que la société de médias sociaux fournisse des données sur la proportion de ses faux comptes. Twitter avait minimisé l'avertissement de Musk, arguant que les données l'aideraient à préparer sa propriété de Twitter et qu'elles n'étaient pas destinées à effectuer une diligence raisonnable et à rouvrir les négociations.

En réponse, le directeur général de Twitter, Parag Agrawal, avait déclaré que les campagnes de spam les plus avancées utilisaient des combinaisons d'humains et d'automatisation et qu'il ne pensait pas que les calculs puissent être effectués en externe, car ils nécessitaient des informations publiques et privées que Twitter ne peut pas partager.

Musk a déclaré dans sa lettre qu'il avait besoin des données pour mener sa propre analyse des utilisateurs de Twitter et qu'il ne croyait pas aux "méthodologies de test laxistes" de l'entreprise." La lettre des avocats de Musk a été adressée au directeur juridique de Twitter, Vijaya Gadde.

"Il essaie de se retirer de l'accord avec Twitter, c'est le premier coup de semonce", a déclaré Dan Ives, analyste de Wedbush.

Se proclamant absolutiste de la liberté d'expression, Musk, qui possède 9,6 % de Twitter et en est le deuxième plus grand actionnaire, a déclaré que l'une de ses priorités serait de supprimer les "robots de spam" de la plateforme. Le patron de Tesla Inc a également assuré le financement de l'opération et a attiré des actionnaires de premier plan, dont l'investisseur saoudien Prince Alwaleed bin Talal et Sequoia Capital.

Les actions de Twitter ont baissé de 5,5 % à 38,13 dollars et se négociaient avec une forte décote par rapport à l'offre de Musk de 54,20 dollars par action, ce qui suggère que les investisseurs ne s'attendaient pas à ce que la transaction soit conclue au prix convenu. Twitter n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.