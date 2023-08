Twitter, Inc. est spécialisé dans le développement et la gestion d'un outil de microblogage permettant à ses utilisateurs de publier et d'envoyer gratuitement de brefs messages (appelés tweets) sur Internet, via la messagerie instantanée et par SMS. Le CA par source de revenus se répartit comme suit : - ventes d'espaces publicitaires (86,3%) ; - ventes de licences (13,7%). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (55,9%), Japon (14,7%) et autres (29,4%).

