Statut de candidat de l'Ukraine à l'UE: comment dire oui sans trop s'engager

PARIS (awp/afp) - Kiev réclame un "engagement juridique" concret et un signal fort; les Européens, divisés, tergiversent.

Le statut officiel de candidat à l'UE que l'Ukraine souhaite obtenir d'ici fin juin est tout sauf acquis, en dépit des assurances répétées sur l'appartenance ukrainienne à "la famille européenne".

Vendredi encore, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté les 27 à ne pas laisser son pays dans une "zone grise", à quelques jours de l'avis que doit rendre la Commission européenne sur le statut de candidat, et avant un sommet fin juin des chefs d'Etats appelés à se prononcer. Leur vote doit être unanime.

"Dans les semaines à venir, l'Union européenne pourrait franchir une étape historique qui prouvera que les mots sur l'appartenance du peuple ukrainien à la famille européenne ne sont pas vains", a déclaré M. Zelensky par visioconférence, lors d'une conférence internationale à Copenhague.

"Pourquoi, si les sondages montrent que 71% des Européens considèrent l'Ukraine comme faisant partie de la famille européenne, y a-t-il encore des sceptiques politiques qui hésitent à nous permettre de rejoindre l'Union européenne ?", a lancé le président ukrainien, très applaudi.

La vice Première ministre ukrainienne Olga Stefanishyna était pour sa part cette semaine en tournée européenne, notamment à Paris et Bruxelles, pour pousser l'offensive diplomatique de Kiev.

"Notre position est claire: l'Ukraine a besoin d'un engagement juridique, et non d'une promesse politique. Les hésitations coûtent trop cher à mon pays, engagé dans un combat pour sa liberté et son développement démocratique", a-t-elle twitté jeudi depuis Bruxelles.

Compte tenu du contexte, "nous sommes certains qu'aucun des 27 leaders européens ne pourra officiellement et publiquement dire: Non. Mais dire oui est encore plus compliqué", confiait-elle lors de son passage à Paris.

Les 27 sont très divisés sur la question de la candidature de l'Ukraine à l'UE. Outre Kiev, la Commission doit également rendre un avis la semaine prochaine sur le statut de candidat de la Géorgie et de la Moldavie.

Peu d'enthousiasme

Si de nombreux pays, principalement en Europe de l'Est, soutiennent une adhésion de l'Ukraine, certains comme les Pays-Bas ou le Danemark, mais aussi l'Allemagne et la France, qui préside l'UE jusqu'à fin juin, sont très réservés.

Lors du dernier conseil européen fin mai, le Premier ministre italien Mario Draghi a même asséné: "Quasiment tous les grands Etats de l'Union européenne sont opposés au statut de candidat, à l'exception de l'Italie".

"Donner à l'Ukraine le statut de candidat, c'est assez vertigineux", reconnaît une source diplomatique d'un de ces pays, en citant les obstacles évidents: pays en guerre, corruption, gouvernance, réformes à mettre en oeuvre... "Beaucoup de pays au sein de l'UE veulent apparaître comme les plus Ukrainiens de la bande, ils en rajoutent, mais ils savent pertinemment qu'on ne peut pas faire entrer l'Ukraine à marche forcée. Et ils savent qu'on ne doit pas baisser les exigences à l'entrée dans l'UE. Sinon, on tue l'UE", ajoute cette source.

Une autre source diplomatique à Bruxelles reconnaît qu'il est "difficile d'imaginer des négociations sur l'adhésion de l'Ukraine à ce stade. Mais il y a de nombreuses discussions en ce moment entre capitales sur comment donner le bon signal" fin juin.

"La réponse aux besoins de l'Ukraine n'est pas dans un statut", affirme pour sa part l'Elysée, au moment où les relations entre Kiev et Paris ont fraîchi après les déclarations répétées de M. Macron sur la nécessité de ne pas "humilier" la Russie.

La proposition du président Emmanuel Macron de créer une communauté politique européenne ouverte aux pays désireux d'intégrer l'UE en attendant leur intégration éventuelle (procédure qui dire des années) n'a pas vraiment convaincu à Kiev, qui craint des manoeuvres dilatoires pour retarder ou empêcher son adhésion à l'UE.

Selon la présidence française, le sommet européen fin juin pourrait proposer plusieurs options à l'Ukraine: statut de candidat avec conditions, statut de candidat avec une date de début des négociations, clause de revoyure...

"Formules alambiquées"

"Je parierais sur des formules alambiquées et des promesses qui n'engagent que ceux qui les écoutent", estime le chercheur François Heisbourg, pour qui la candidature ukrainienne "ne suscite enthousiasme ni à Paris ni à Berlin", les deux poids lourds européens.

"Si le Conseil européen échoue à prendre une décision positive fin juin, ce serait très démoralisant pour l'Ukraine et pour les pays membres qui voient l'accession ukrainienne à l'Europe comme une nécessité géopolitique cruciale", estime l'analyste estonienne Kristi Raik sur Twitter.

A l'heure actuelle, cinq pays (Albanie, Macédoine du Nord, Monténégro, Serbie, Turquie) sont officiellement candidats pour rejoindre le bloc. La Bosnie-Herzégovine et le Kosovo sont eux des candidats potentiels. Ils ont été rejoints par l'Ukraine, la Géorgie et la Moldavie, qui ont déposé des demandes d'adhésion dans la foulée de l'offensive militaire russe en Ukraine.

cf-del/fz/cn