Twitter: Elon Musk abandonne le badge "Officiel" juste après son lancement

San Francisco (awp/afp) - Elon Musk, le propriétaire de Twitter, a supprimé mercredi le badge gris "Officiel", réservé aux gouvernements et personnalités médiatiques, quelques heures après son lancement, dans un nouveau revers dont l'entrepreneur a l'habitude.

"Je viens de le supprimer", a tweeté le directeur général, en réponse à un utilisateur qui remarquait que son badge avait disparu. "La coche bleue mettra tout le monde au même niveau", a ajouté le multimilliardaire.

Twitter avait commencé mercredi à déployer le badge "Officiel", signalant l'authenticité et la notoriété d'un compte, et se distinguant de la coche bleue, qui remplissait ce rôle jusqu'à présent.

Mais Elon Musk souhaite intégrer la vérification des comptes dans Twitter Blue, un abonnement mensuel qui passera à 8 dollars par mois, et sera ouvert à tous, pas seulement aux organisations et célébrités.

Des comptes comme ceux de l'AFP en français, en anglais et en espagnol, celui de la députée américaine Alexandria Ocasio-Cortez, du pape François en anglais ou encore du rappeur controversé Kanye West avaient reçu le badge "Officiel" avant qu'il ne disparaisse.

Des dirigeants politiques ont reçu un badge "Officiel du gouvernement", dont le chef de l'Etat français Emmanuel Macron, le président américain Joe Biden ou encore le Premier ministre britannique Rishi Sunak. Ce badge n'a pas disparu.

Twitter n'a pas donné de précisions mercredi sur les critères du badge "Officiel" mort-né.

Dans la nuit de mardi à mercredi, Esther Crawford, la directrice des produits en développement chez Twitter, avait dévoilé cette nouvelle stratégie.

"Beaucoup de gens se demandent comment il sera possible de faire la distinction entre les abonnés @TwitterBlue avec des labels bleus et les comptes vérifiés comme officiels", avait tweeté Mme Crawford.

"C'est pourquoi nous introduisons le label +Officiel+ pour certains comptes lors de notre lancement", avait-elle ajouté.

Une initiative écartée à peine quelques heures plus tard par Elon Musk.

"Le standardiste de la hotline de Twitter est en ligne! Merci de mentionner vos plaintes ci-dessous", a-t-il tweeté, avant d'ajouter : "Merci de noter que Twitter va faire beaucoup de choses bêtes dans les mois qui viennent. Nous garderons ce qui marche et changerons ce qui ne marche pas".

Le fantasque patron de Tesla et SpaceX est suivi par plus de 115 millions d'abonnés sur le réseau social qu'il a racheté fin octobre.

Depuis ce weekend, sur les iPhone, l'application mobile de Twitter mentionne déjà l'arrivée du nouveau Twitter Blue, en ces termes : "Pouvoir au peuple: Votre compte recevra une coche bleue, tout comme les célébrités, les entreprises et les politiciens que vous suivez déjà".

Mais la nouvelle formule, qui mélange outils pratiques et vérification de l'identité, suscite de nombreuses interrogations et critiques, beaucoup d'utilisateurs et d'observateurs craignant que ce système ne dévalorise le gage d'authenticité que la coche bleue était censée représenter.

"La vérification étendue à tous va démocratiser le journalisme et donner plus de pouvoir au peuple", a insisté Elon Musk dimanche.

Il assure aussi que Twitter Blue va permettre de lutter contre les faux comptes et diversifier les sources de revenus de la plateforme, alors que plusieurs annonceurs se sont temporairement retirés de Twitter juste après l'acquisition.

afp/al