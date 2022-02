Twitter : publication décevante, mais 4 milliards de rachat d'actions

Twitter a présenté des comptes et des perspectives plus faibles que prévu. Au quatrième trimestre, le site de microblogging a enregistré un profit net de 182 millions de dollars, soit 21 cents par action, contre un profit de 222 millions de dollars, soit 27 cents par action un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice est ressorti 2 cents sous les attentes à 33 cents. Le chiffre d'affaires a bondi de 22% à 1,57 milliard de dollars. Les revenus publicitaires ont progressé de 22% à 1,41 milliard de dollars, ressortant sous le consensus de 1,43 milliard de dollars.



Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens monétisables – c'est-à-dire exposés à la publicité – a augmenté de 13% à 217 millions contre 211 millions au trimestre précédent. Le consensus était plus élevé : 218,5 millions.



Au premier trimestre, Twitter cible des revenus entre 1,17 et 1,27 milliard de dollars, à comparer au consensus 1,26 milliard de dollars.



Ned Segal, directeur financier de Twitter a déclaré : " Il n'y a aucun changement dans nos objectifs de 315 millions d'utilisateurs actifs quotidiens monétisables au quatrième trimestre 2023 et de 7,5 milliards de dollars ou plus de revenus en 2023 ".



Le conseil d'administration a autorisé un nouveau programme de rachat d'actions de 4 milliards de dollars. Ce programme prend effet immédiatement et remplace le programme de 2 milliards de dollars précédemment approuvé à partir de 2020, dont il restait environ 819 millions de dollars. Dans le cadre du nouveau programme, Twitter a l'intention de procéder à un rachat accéléré d'actions de 2 milliards de dollars et de racheter les 2 milliards de dollars restants au fil du temps.