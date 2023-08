Two Harbors Investment Corp. est une société d'investissement immobilier (REIT). La société se concentre sur l'investissement, le financement et la gestion de titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles (Agency RMBS), de droits de gestion hypothécaire (MSR) et d'autres actifs financiers, en mettant l'accent sur la gestion des divers risques associés, notamment le risque de taux d'intérêt, le risque de remboursement anticipé, le risque de crédit, le risque de marge hypothécaire et le risque de financement. Son objectif d'investissement est de fournir un rendement total ajusté au risque à ses actionnaires sur le long terme, principalement par le biais de dividendes et secondairement par l'appréciation du capital. Elle acquiert et gère un portefeuille d'investissement de ses actifs cibles, qui comprend des Agency RMBS, dont les paiements de principal et d'intérêts sont garantis par la Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), la Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) ou la Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), des MSR et d'autres actifs financiers.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé