Two Harbors Investment Corp. est une société de placement immobilier (FPI) qui investit dans des droits de gestion hypothécaire (MSR), des titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles et d'autres actifs financiers. La société, par l'intermédiaire de sa plateforme opérationnelle, RoundPoint Mortgage Servicing LLC, est un gestionnaire de prêts conventionnels. La société, par l'intermédiaire de sa filiale Matrix Financial Services Corporation, détient les autorisations nécessaires de Fannie Mae et Freddie Mac pour détenir et gérer des MSR. Son portefeuille de titres hypothécaires résidentiels Agency est composé de titres hypothécaires à taux fixe garantis par des prêts hypothécaires unifamiliaux et multifamiliaux. Ses autres actifs peuvent comprendre des actifs financiers et hypothécaires autres que ses actifs cibles, y compris des titres non-Agency (titres qui ne sont pas émis ou garantis par Ginnie Mae, Fannie Mae ou Freddie Mac), d'autres titres Agency et certaines opérations de non-couverture qui peuvent produire des revenus non admissibles aux fins des tests de revenu brut des FPI.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé