20 Minuten crée une agence vidéo et photo interne

Zurich, le 22 décembre 2020 - Sous la direction de Sofie Erhardt, 20 Minuten lance à compter du 1er janvier 2021 une agence vidéo et photo interne. Elle fournira aux rédactions de 20 minutes, 20 Minuten, 20 minuti et lematin.ch, vidéos et photos d'actualité.



L'agence comptera huit vidéastes et photographes sur les sites de Lausanne, Zurich et Berne. Elle gérera la rédaction journalière ainsi que la rédaction photos. En outre, l'agence développera un réseau de free-lance. Elle se concentrera sur la production de vidéos et de photos dans le cadre d'événements planifiables tels que conférences de presse, manifestations saisonnières, et consolidera la banque de données interne en l'alimentant avec vidéos et photos thématiques.



Sofie Erhardt, ancienne Art Director de 20 Minuten Friday, devient Head of Agency chargée de la direction générale et du développement stratégique de l'agence. Thomas Hagnauer, jusqu'alors chef d'équipe de la rédaction photos de 20 Minuten, devient chef d'équipe et responsable journalier de la planification des interventions des journalistes vidéo et des photographes en Suisse alémanique, ainsi que suppléant de Sofie Erhardt. Huit nouveaux talents ont été recrutés en tant que journalistes vidéo: Marvin Ancian, Taddeo Cerletti, Simon Glauser, Vanessa Lam, Celia Nogler, Michael Scherrer, Matthias Spicher et Marco Zangger. Stéphanie Faignot et Caroline Juillard assumeront la direction journalière et la planification des rendez-vous en Suisse romande. La nouvelle agence accueillera également Sonja Mulitze, jusqu'alors rédactrice photos de 20 Minuten. En qualité de Visual Manager, elle sera responsable des archives et servira d'interface entre l'agence interne et l'équipe de rédaction. Karina Romer sera Picture Editor dans le travail au quotidien.