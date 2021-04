20 minutes apporte une valeur ajoutée aux utilisateurs inscrits

Zurich, le 9 avril 2021 - 20 minutes tient à mieux connaître ses utilisateurs/trices et lance avec My 20 minutes une plateforme réservée aux membres. Les personnes inscrites y profiteront dès à présent d'un grand nombre d'avantages, tels que par exemple la participation à des concours exclusifs. Par ailleurs, une boutique proposant chaque jour de nouveaux rabais sur des articles de marques a été mise au point en coopération avec Digt AG. De nouveaux contenus seront également publiés, et les membres recevront un accès illimité à la fonction permettant d'écrire des commentaires. Enfin, les utilisateurs/trices inscrits/es disposeront de fonctions étendues sur l'application et sur le site web, telles que des statistiques ou un récapitulatif des contenus lus.



Pour offrir à ses utilisateurs/trices encore davantage d'offres attrayantes, 20 minutes collabore avec d'autres entreprises de TX Group. Ainsi, 20 minutes lance à titre d'essai une chaîne lifestyle «Reduce & Reuse» consacrée à la consommation durable en lien avec la place de marché en ligne suisse Ricardo. Les utilisateurs/trices intéressés/ées recevront également en exclusivité un «coup de pouce» (Gold Boost) d'une valeur de CHF 39,90, permettant d'optimiser la vente de leurs articles d'occasion sur Ricardo. Quant à la collaboration avec Doodle, un surclassement à Doodle Premium sera offert aux premiers utilisateurs/trices nouvellement inscrits/es.



Toutes les offres de la boutique ainsi que des billets d'entrée à des manifestations estivales, des nuitées d'hôtel, les contenus exclusifs et les concours qui mettent en jeu les tout derniers gadgets technologiques - tels que des Air Pods Max,- arborent le nouveau logo «My 20 minutes». Regroupées sur la nouvelle page d'accueil my.20minutes.ch, ces offres seront constamment adaptées et étendues.



Cette initiative de login fait l'objet d'une campagne nationale dont les sujets seront diffusés sur les canaux numériques de 20 minutes, sur les réseaux sociaux, ainsi que dans les journaux et sur des emplacements extérieurs. Grâce à ces nouvelles mesures, dont l'introduction début mars du login tous médias confondus, 20 minutes vise à encourager un maximum de personnes à adhérer à la communauté 20 minutes.