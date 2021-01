20 minutes et lematin.ch renforcent leur collaboration et créent 20 emplois

Lausanne et Zurich, le 5 janvier 2021 - A l'occasion de son 15e anniversaire, 20 minutes innove: une douzaine de talents, principalement des journalistes vidéo, seront engagés notamment pour lancer le format d'information mobile 20 minutes NOW! en Suisse romande au cours du premier semestre 2021.



Les autres postes supplémentaires viendront étoffer la rédaction sportive, le département des médias sociaux et le service commercial consacré à 20 minutes et au matin.ch. Ces investissements permettront de renforcer l'expertise du matin.ch en matière de sport, de produire des contributions originales pour Facebook et Instagram et de développer une communauté TikTok. L'effectif de l'ensemble de la rédaction passera d'environ 60 à près de 80 collaborateurs, auxquels viennent s'ajouter les 25 journalistes du Sport-Center.



Cette offensive intervient l'année du 15e anniversaire de 20 minutes dont le premier numéro est paru le 8 mars 2006 à 109'000 exemplaires. Avec un lectorat quotidien actuel de 743'000 personnes, print et numérique (REMP Total Audience 2020-2), 20 minutes atteint un niveau record sur le marché. lematin.ch a également réussi sa transformation numérique et compte aujourd'hui 298'000 lecteurs (NET-Metrix Profile 2020-2).



Les nouveaux formats vidéo et médias sociaux offrent aux annonceurs des espaces publicitaires attrayants et de Native Advertising produits spécifiquement pour la Suisse romande ou pour une diffusion nationale via 20 Minuten et 20 minuti.



Marcel Kohler, directeur de 20 Minuten: «Je suis fier de pouvoir élargir massivement notre offre journalistique dans l'environnement actuel très difficile et créer 20 nouveaux emplois. C'est un signal positif pour le journalisme, le marché publicitaire et nos sites de Lausanne et de Genève, qui deviennent ainsi encore plus importants».



Philippe Favre, rédacteur en chef de 20 minutes: «Je suis très heureux de pouvoir offrir à de jeunes talents de nouvelles perspectives dans le journalisme en créant des postes supplémentaires, en particulier dans les domaines de la vidéo, des médias sociaux et du sport».



Laurent Siebenmann, rédacteur en chef du matin.ch: «lematin.ch s'est imposé comme une plateforme d'information numérique incontournable et enregistre des chiffres records. En élargissant notre rédaction, nous allons confirmer lematin.ch dans son rôle de référence du sport en Suisse romande».