20 minutes lance sa nouvelle plateforme «Lifestyle»

Lausanne, le 1er septembre 2020 - 20 minutes lance un canal lifestyle totalement nouveau dans lequel les lectrices et les lecteurs peuvent se plonger dès aujourd'hui. Ciblant les jeunes, «Lifestyle» traite l'actualité de la mode, de la beauté, du bien-être, de la cuisine, de la déco, des voyages, de l'automobile et du vin. Ses contenus quotidiens en ligne seront complétés, tous les jeudis, par une double page dans 20 Minuten et 20 minutes. En outre, un magazine spécial Noël est prévu pour les Fêtes. «Lifestyle» remplace l'actuel site de Friday. Les contenus sont également adaptés aux réseaux sociaux.



Pour créer une oasis de bien-être au cœur des actualités, un nouvel univers visuel a été mis au point en collaboration avec l'agence de design Raffinerie. Une campagne publicitaire nationale a été lancée aujourd'hui. «Cette plateforme est pour ainsi dire la «petite sœur» stylée de 20 minutes. En épurant la forme, en recourant au noir et blanc et en employant une typographie qui lui est propre, elle se distingue clairement de l'univers de 20 minutes sans perdre ce qui constitue son ADN», explique Annina Flückiger, responsable du Commercial Content chez 20 Minuten. L'iconographie présente les thèmes lifestyle d'une manière attrayante, alors que la ligne éditoriale «look & feel» invite à la flânerie.



«Avec ce nouvel univers lifestyle, nous voulons offrir aux utilisatrices et aux utilisateurs un moment de détente tout en leur proposant une vaste gamme de services, comme des tests de produits de beauté et des récits de voyages, par exemple», ajoute Geraldine Schläpfer, codirectrice de «Lifestyle». Marc-André Capeder, codirecteur de «Lifestyle» et ancien corédacteur en chef de Friday, complète son propos: «Avec «Lifestyle», nous couvrons tout l'éventail des thèmes qui explorent l'actualité des trends et des phénomènes de société. Ainsi, nous offrons aux annonceurs une plateforme idéale pour leur publicité classique ainsi que la réalisation de leurs contenus». À l'instar de Friday, «Lifestyle» est séparé de la rédaction News et rattaché au département Corporate Content, dirigé par Annina Flückiger. L'équipe «Lifestyle» collabore ainsi avec celles du Commercial Publishing et de la vente. Cette configuration offre les conditions optimales pour des opérations commerciales clairement déclarées comme telles.



