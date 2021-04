Berner Zeitung et Der Bund: grandes compétences journalistiques concentrées au sein d'une même rédaction

À compter d'octobre 2021, pour des raisons d'efficacité Der Bund et Berner Zeitung seront regroupés au sein d'une même rédaction. Elle proposera quotidiennement des actualités, des repères et des divertissements aux lectrices et aux lecteurs de tout le canton. Simon Bärtschi, rédacteur en chef BZ, reprendra la direction générale, tandis que Patrick Feuz intégrera la nouvelle rédaction en chef tout en restant rédacteur en chef du Bund. Berner Zeitung et Der Bund continueront à avoir chacun leur propre positionnement.

Berne, le 8 avril 2021 - À partir du mois d'octobre 2021, Berner Zeitung et Der Bund seront dotés d'une rédaction commune qui couvrira les affaires régionales et cantonales. Berner Zeitung, avec ses éditions locales, et Der Bund resteront deux offres séparées s'adressant à des publics différents. Der Bund renforcera sa partie opinions et débats et proposera des reportages plus largement axés sur l'étranger et la culture, tandis que Berner Zeitung misera quant à lui sur des articles régionaux plus approfondis ainsi que sur le sport.



Marco Boselli, co-directeur de Tamedia, explique: «Nous traversons actuellement une profonde transformation qui nous confronte à des défis importants. En qualité de premier employeur privé de journalistes, nous restons fidèles à notre ambition de maintenir Der Bund et Berner Zeitung en tant que deux titres séparés. Cette réorganisation nous permettra de mettre les synergies nécessaires à profit, tout en créant pour nos deux journaux à Berne un modèle tourné vers l'avenir. Avec le plus grand réseau rédactionnel du canton, nous atteignons chaque jour près d'un demi-million de lectrices et de lecteurs sur papier et en ligne, soit près de la moitié de la population bernoise.»



Simon Bärtschi, rédacteur en chef du Berner Zeitung, ajoute: «Le regroupement organisationnel du Bund et Berner Zeitung crée dans la capitale une nouvelle rédaction qui allie les points forts de nos deux titres. Á ce titre, elle peut proposer aux lectrices et lecteurs de tout le canton des récits pertinents ainsi que des contenus approfondis, structurés et contextualisés qui s'appuient sur une grande compétence journalistique.» Patrick Feuz, rédacteur en chef du Bund, précise: «Nous abordons des sujets dont l'intérêt dépasse les frontières des milieux et des communes, et nous éclairons les réalités politiques et sociales sous différents angles. Avec un storytelling moderne, nous voulons également séduire un nouveau public, plus jeune.»



Une équipe dirigeante forte et polyvalente - de nouvelles personnes à la tête des départements

La nouvelle rédaction en chef se composera de Simon Bärtschi (direction générale, rédacteur en chef Berner Zeitung), Patrick Feuz (rédacteur en chef Der Bund), Regula Fuchs (culture, éducation et formation) et Wolf Röcken (affaires quotidiennes & news management). En outre, sous la responsabilité de Patrick Feuz, les sujets «opinions» et «débats» seront reconçus pour les titres urbains Der Bund, Basler Zeitung et Tages-Anzeiger.



Les directions des départements se composeront de membres de la rédaction Der Bund et Berner Zeitung: Chantal Desbiolles, Marcello Odermatt et Stefan Schnyder dirigeront le département Berne. Sandra Rutschi et Stephan Künzi seront responsables du département Région. Le département Société & Culture sera du ressort de Regula Fuchs. Florine Schönmann chapeautera quant à elle le département Desk/Interaction.



La mise en œuvre de cette réorganisation se concrétisera dans les mois à venir, avec l'implication des rédactions. Sous réserve des résultats de la consultation, le rapprochement entre Der Bund et Berner Zeitung entraînera la suppression d'une vingtaine de postes à temps plein. Dans toute la mesure du possible, celle-ci sera absorbée par des départs naturels. Dans le cas contraire, un plan social sera mis en place.