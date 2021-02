Christian Lüscher quitte la direction de l'unité Commercial Publishing

Zurich, le 24 février 2021 - Christian Lüscher, actuel responsable du secteur Commercial Publishing, quittera l'entreprise fin février en raison de divergences d'opinion concernant l'orientation stratégique et la gestion du domaine Commercial Publishing. En attendant la nomination d'une ou un successeur, Annina Flückiger, Chief Commercial Content Officer, prendra la tête du secteur Commercial Publishing par intérim.



Christian Lüscher a repris début 2016 la direction de l'unité Commercial Publishing, alors nouvellement créée, qui compte désormais 23 collaboratrices et collaborateurs. L'unité développe des contenus payants pour les titres des entreprises 20 minutes et Tamedia pour le compte de clients. Sous sa direction, les genres publicitaires Branded Content et Native Advertising se sont imposés.



Âgé de 38 ans, Christian Lüscher a travaillé auparavant comme reporter et journaliste pour le compte du Newsnet et du Tages-Anzeiger. Plus récemment, il a dirigé le Forum des lecteurs et des médias sociaux du Tages-Anzeiger. Avant de rejoindre TX Group, il a été directeur de la rédaction de persoenlich.com et rédacteur en chef de la Werbewoche.



La direction de 20 minutes remercie Christian Lüscher pour ses nombreuses années d'engagement au sein du groupe et lui souhaite plein succès pour son avenir professionnel et privé.