Coop choisit Neo (TX Group) pour son affichage extérieur

Zurich (awp) - La coopérative Coop a porté son dévolu sur le spécialiste genevois de l'affichage Neo Advertising - dans lequel la régie publicitaire Goldbach, filiale du conglomérat de médias zurichois TX Group, détient une participation majoritaire - pour s'occuper de sa publicité extérieure dès l'année prochaine.

A compter du 1er janvier 2022, l'entreprise romande commercialisera, sur l'entier du territoire helvétique, "l'ensemble des supports d'affichage déployés dans les bâtiments, sur les façades et terrains propriétés du grand distributeur bâlois", selon un communiqué diffusé vendredi, un mandat jusqu'ici confié au concurrent zougois Clear Channel.

Neo Advertising va ainsi considérablement élargir son offre dans le secteur commercial avec plus de 500 sites Coop et 1400 surfaces d'affichage répartis dans toute la Suisse. La société genevoise souhaite projette par ailleurs porter le nombre de surfaces à 2000 "dans les premières années de concession".

"Ce partenariat est extrêmement important, mais ce n'est pas le plus grand", a confié à AWP le co-fondateur et directeur général (CEO) de Neo Advertising, Christian Vaglio-Giors, citant notamment les mandats décrochés auprès de plusieurs villes - Zurich, Genève, Berne, Winterthour - et de l'aéroport de Genève.

Sans articuler de chiffre concret, il estime que cette étape devrait se traduire par une poussée de croissance "à deux chiffres" des revenus l'année prochaine. Les effectifs également devraient être étoffés, de 70 actuellement à "plus de 80".

"Neo Advertising nous a convaincu par sa capacité d'innovation et son savoir-faire", a déclaré Christian Coppey, responsable de l'immobilier et membre de la direction générale du groupe Coop, cité dans le communiqué.

buc/rp