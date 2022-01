Corr Ricardo.ch a écoulé près de 7 millions d'articles en 2021

Zurich (awp) - L'attrait pour les objets de seconde main s'est confirmé l'an dernier en Suisse. La plateforme de vente en ligne Ricardo, propriété de la société SMG Swiss Marketplace Group - elle-même contrôlée par TX Group, Ringier, la Mobilière et General Atlantic - a affiché une activité soutenue, le nombre d'articles vendus ayant progressé de 8% en un an à près de 7 millions, une valeur inédite depuis la création du site ricardo.ch 22 ans auparavant.

En Suisse romande, l'activité a bondi de 15%, dépassant pour la première fois le seuil du million d'articles, précise mardi Ricardo. Le nombre de membres du site a bondi à 4,36 millions, soit 366'000 de plus qu'en 2020, un chiffre lui aussi inédit.

Les ventes d'une montre Ellipse de Patek Philippe et d'une voiture Mercedes-AMG, pour environ chacune 111'000 francs suisses ont représenté les transactions les plus élevées, devant un autre garde-temps, une Rolex Daytona, acquise à 106'000 francs suisses. Parmi les termes ayant recensé le plus de requêtes, figurent les cyclomoteurs, suivis de BMW, Louis Vuitton, Rolex et PS5.

