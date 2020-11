Cyberattaques contre TX Group

Zurich, le 25 novembre 2020 - Depuis dimanche 22 novembre 2020, TX Group et ses entreprises Tamedia, 20 minutes, Goldbach et TX Markets ont été touchés par plusieurs cyberattaques à grande échelle. L'objectif était de perturber la disponibilité des systèmes informatiques, des réseaux et des sites Internet. Grâce à la stratégie Cloud First déployée à l'échelle du groupe et aux investissements dans la cybersécurité, ainsi qu'aux efforts inlassables et à l'excellente coordination de toutes les parties concernées, les attaques ont été parfaitement repoussées.

Selon Melani, le Centre national pour la cybersécurité (NCSC), de telles attaques pourraient se poursuivre. Il n'est donc pas exclu qu'il y ait à nouveau des interruptions et des retards isolés. Grâce à la stratégie «cloud first», la majorité des services informatiques n'ont pas été, ou seulement partiellement, touchés malgré les attaques. Néanmoins, les responsables informatiques suivent de près la situation et adaptent constamment leurs mesures défensives.

Il s'agit dans ce cas d'attaques dites DDoS (Distributed Denial of Service). Elles visent à perturber la disponibilité des systèmes informatiques et à paralyser les connexions Internet et les sites Internet. Les attaques sont menées à partir de nombreux ordinateurs. Outre TX Group, son fournisseur d'accès à Internet et d'autres entreprises suisses sont également concernés.

« Nous avons traité la problématique des DDoS à un stade précoce et avons installé des systèmes de défense DDOS puissants en conséquence. Les visiteurs de nos sites Internet ainsi que les données des lecteurs, annonceurs et clients n'ont jamais été menacés », déclare Andreas Schneider, Group CISO (Chief Information Security Officer). « Néanmoins, nous devons constamment vérifier et améliorer notre infrastructure afin de garantir que nous n'offrirons pas aux hackers une cible pour des attaques à l'avenir ».