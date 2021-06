Dans le cadre de son offensive journalistique, 20 minutes lance le nouveau format de vidéos d'actualités 20 minutes NOW!

Lausanne, le 8 juin 2021 - En janvier 2021, 20 minutes annonçait une vaste offensive journalistique -à l'occasion de son 15e anniversaire. 20 minutes et lematin.ch ont créé 20 nouveaux emplois, principalement dans les domaines de la vidéo, des réseaux sociaux et du sport. Aujourd'hui, le cœur de cette offensive, le nouveau format de vidéos d'actualités «20 minutes NOW!», est diffusé pour la première fois. Dans le même temps, le nouveau studio construit ces derniers mois au cœur de la newsroom de Lausanne entre en service.

«20 minutes NOW!» regroupe les principales actualités de la journée de manière compacte et optimisée en fonction des besoins des utilisateurs mobiles. «20 minutes NOW!» est une nouvelle forme d'émission d'actualité: la plateforme développée spécialement à cet effet ainsi que la manière innovante de présenter les informations s'appuient pleinement sur les habitudes des jeunes utilisateurs mobiles. En d'autres termes: le spectateur ne perd pas une seconde à regarder ce qui ne l'intéresse pas; c'est pourquoi la présentation face caméra des reportages a été délibérément abandonnée. Avec «20 minutes NOW!», les utilisateurs obtiennent à tout moment une vue d'ensemble de l'actualité qu'ils peuvent soit regarder, soit lire (sans le son), soit uniquement écouter, et ils ont la possibilité de sauter certains reportages. Les reportages d'actualité peuvent être commentés ou partagés individuellement. Cela aboutit à un format de nouvelles pouvant être consommé selon le goût de chacun, partout et à tout moment.



Avec «20 minutes NOW!», les annonceurs bénéficient de la possibilité de communiquer dans l'environnement des actualités. C'est ainsi que des vidéos natives déclarées et des spots publicitaires au format des réseaux sociaux sont diffusés entre les reportages.



Philippe Favre, rédacteur en chef de 20 minutes, précise: «L'introduction de «20 minutes NOW!» et la mise en service de notre studio constituent un nouveau jalon important dans la réalisation de notre offensive journalistique. Je suis heureux que notre équipe ait pu s'agrandir en attirant une vingtaine de nouveaux talents.»



Marcel Kohler, directeur de 20 Minuten/20 minutes, déclare: «Ces six derniers mois, nous avons consacré beaucoup de temps et d'argent à mettre en place l'équipe, le studio et la nouvelle technique, et cela, dans une période économiquement très difficile. Avec «20 minutes NOW! », nous avons élaboré un format innovant qui tient compte des nouveaux besoins de nos utilisateurs aussi bien que du marché publicitaire.»



