Davantage d'offres d'emploi en ligne en 2021

Zurich (awp) - En 2021, 40% d'offres d'emploi de plus ont été dénombrées sur les plateformes jobs.ch et jobup.ch. La tendance à la hausse a été remarquée tant en Suisse alémanique que romande.

Cette hausse montre "une image très positive du marché du travail suisse", souligne JobCloud, coentreprise de Ringier et de TX Markets, dans un communiqué mardi. "Les entreprises savent bien gérer la crise du coronavirus et envisagent l'avenir avec confiance malgré les incertitudes", a ajouté Davide Villa, son directeur général cité dans le communiqué.

Les plus fortes hausses entre janvier et décembre ont été enregistrées dans les secteurs de la restauration et du tourisme (+181%), de la sécurité (+77%) ainsi que du sport et de la culture (+74%). En revanche, le nombre d'annonces dans la construction et l'architecture (-25%) et dans l'informatique et les télécoms (-7%) a régressé.

ck/al