TX Group AG, anciennement Tamedia AG, est une société basée en Suisse qui opère en tant que société de médias. La société diversifie ses activités en trois segments principaux : Paid Media, Free Media et Commercialisation, et Marketplaces and Ventures. Le segment des médias payants comprend les quotidiens, les hebdomadaires et les gazettes, dont Annabelle, Das Magazin, Newsnet, Schweizer Familie, SonntagsZeitung et Tages-Anzeiger, entre autres. Le segment Médias libres et commercialisation comprend les journaux et magazines nationaux imprimés et numériques, dont 20 Minuten, 20 minutes et heute.at, entre autres. Le segment Marketplaces and Ventures comprend un réseau de plateformes numériques, dont trendsales.dk, ricardo.ch , tutti.ch, lykke.com et carforyou.ch, entre autres. La société sert des clients en Suisse, en Allemagne et en Autriche.

Secteur Edition