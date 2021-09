Deux tendances claires: de bonnes perspectives pour le «mariage pour tous», mais l'initiative des Jeunes socialistes paraît vouée à l'échec

Des sondages approfondis Les sondages 20 minutes/Tamedia en vue des votations sont réalisés en collaboration avec LeeWas. Ils modélisent les données du sondage en fonction de variables démographiques, géographiques et politiques afin que l'échantillon corresponde à la structure des votants. Les résultats sont aussitôt analysés pour que les quotidiens et les plateformes de News de Tamedia et de 20 minutes puissent s'appuyer sur eux afin de rédiger rapidement des articles rigoureux. De plus amples informations ainsi que le rapport détaillé relatif au sondage peuvent être consultés sur le site tamedia.ch/sondages .

Près d'un tiers des opposants sont d'avis qu'une imposition plus forte des revenus des capitaux nuirait à l'attractivité de la place économique suisse et, à moyen terme, à l'ensemble de l'économie publique. Les défenseurs avancent principalement l'argument selon lequel le fossé entre les pauvres et les riches en matière de fortune ne cesse de s'accroître, et que l'initiative vise à créer davantage de justice distributive entre les personnes ayant des revenus normaux et les «super-riches».

À propos de 20 minutes

Lancé fin 1999, initialement pour un groupe cible jeune et urbain de la région de Zurich, le journal pendulaire 20 minutes s'étend par la suite en Suisse alémanique, en Suisse romande et dans le Tessin. Il devient le titre média suisse bénéficiant du plus fort taux de pénétration. Dans huit éditions locales, imprimées cinq fois par semaine et disponibles 24h/24 en format numérique, 20 minutes informe et distrait en trois langues par des contenus ayant trait à la politique, à l'économie, au sport et au divertissement. Sur les canaux numériques, 20 minutes propose également des images animées, des formats audio, de la radio et des technologies d'avenir. 20 minutes fait partie de TX Group et rassemble 20 Minuten, 20 minutes, 20 minuti, 20 Minuten Friday, 20 Minuten Radio, lematin.ch, Encore et des participations à l'étranger (L'Essentiel au Luxembourg et Heute en Autriche).

www.20minutes.ch

À propos de Tamedia

Tamedia est active dans le monde des médias depuis 1893. Entreprise de presse d'envergure nationale, Tamedia est active en Suisse alémanique et en Suisse romande et comprend un réseau rédactionnel de première importance. Les quotidiens, hebdomadaires, revues et plateformes d'information de Tamedia sont solidement ancrés sur le plan local tout en travaillant en réseau sur le plan international. Ils assurent la diffusion de l'information et proposent des repères ainsi que du divertissement. Tamedia compte parmi ses marques des médias réputés tels que 24 heures, Basler Zeitung, Bilan, BZ Berner Zeitung, Das Magazin, Der Bund, Finanz und Wirtschaft, Le Matin Dimanche, Schweizer Familie, SonntagsZeitung, Tages-Anzeiger, Tribune de Genève ou encore les journaux régionaux zurichois (ZRZ). Son portefeuille comprend également les trois plus grands centres d'impression de journaux de Suisse. Tamedia est une entreprise de TX Group.

www.tamedia.ch