Emmanuel Fleig prendra la direction de 20 Minuten

Zurich, le 11 mai 2021 - Emmanuel Fleig, actuellement directeur d'Edita SA, société éditrice du journal pendulaire luxembourgeois L'essentiel, assumera à compter du 1er avril 2022 la direction du groupe 20 Minuten, qui inclut 20 Minuten, 20 minutes, lematin.ch et Encore ainsi que les participations à 20 minuti/tio.ch, Heute/heute.at en Autriche, L'essentiel au Luxembourg et BT au Danemark. Il prendra la succession de Marcel Kohler, qui se retirera des activités opérationnelles à cette même date.



Emmanuel Fleig a été membre de la Direction de la maison d'édition luxembourgeoise Editpress Luxembourg de 2000 à 2007. À ce titre, il a accompagné et soutenu le lancement de L'essentiel. Edita SA, co-entreprise d'Editpress Luxembourg et de TX Group, a été fondée en 2007 pour éditer L'essentiel. Depuis lors, Emmanuel Fleig en est le directeur. Avant d'entrer dans le monde des médias, Emmanuel Fleig, de nationalité française et parlant couramment français et allemand, travaillait chez PwC en tant que conseiller en entreprise.



Á l'instar de 20 Minuten, L'essentiel, initialement un journal pendulaire unilingue, est devenu ces dernières années une grande marque média comprenant une radio et un portail d'actualités plurilingue. Emmanuel Fleig, 52 ans, a fait preuve de beaucoup de tact et de clairvoyance lors de la mise en place et du développement du journal pendulaire luxembourgeois. Pietro Supino, éditeur de 20 Minuten, déclare: «Nous sommes ravis de l'engagement d' Emmanuel Fleig en tant que directeur. Il connaît parfaitement le marché et est un stratège hors-pair. Emmanuel Fleig remplit toutes les conditions pour écrire un nouveau chapitre du succès de 20 Minuten.»



Le Conseil d'administration et la Direction de TX Group lui présentent tous leurs vœux de succès dans ses nouvelles fonctions.