Florian Sonderegger prend la tête du Commercial Publishing

Zurich, 9 juin 2021 - À compter du 1er août 2021, Florian Sonderegger assumera la direction du domaine Commercial Publishing chez 20 Minuten/20 minutes. Il succède à Christian Lüscher qui a quitté l'entreprise fin février 2021, tel que communiqué précédemment.



Florian Sonderegger travaille actuellement pour Virtue Worldwide (Vice Media Group) en tant que Head of Business Development pour les pays du nord de l'Europe, et conseille les clients nationaux et internationaux dans les questions qui ont trait à la communication et au marketing. gé de 34 ans, il possède une grande expérience dans les secteurs des médias et du marketing de contenu. Après ses études de langue et littérature allemandes à l'Université de Zurich, il rejoint en 2013 la chaîne de télévision pour jeunes Joiz en tant que rédacteur. Rapidement promu chef de rédaction et producteur, il a également joué un rôle décisif dans la création de la filiale allemande de cette chaîne, à Berlin. En 2016, il devient Head of Content de la filiale suisse de la marque mondiale transmédias VICE, où il sera Director Vice Media de 2017 à 2019, et à ce titre, responsable de la stratégie et de la commercialisation.



Annina Flückiger, Chief Commercial Content Officer de 20 Minuten/20 minutes, déclare: «Je suis ravie que nous ayons trouvé, en la personne de Florian, un professionnel du contenu chevronné, qui partage notre approche des réalisations de contenu commerciales ainsi que notre vision. Aux côtés d'une équipe solide, il permettra au Commercial Publishing de se développer encore davantage.»



La Direction de 20 Minuten/20 minutes présente à Florian Sonderegger tous ses vœux de réussite dans ses nouvelles fonctions.