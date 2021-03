Forte croissance du chiffre d'affaires de Doodle

Zurich / New York, le 18 mars 2021 - Pour l'année 2020, Doodle annonce une croissance très positive de son chiffre d'affaires dans le domaine de la clientèle commerciale et une augmentation de plus de 100% de ses effectifs. Dans le même temps, Doodle a franchi une étape importante avec la création de Doodle USA Inc., ainsi qu'avec l'intégration de MS Teams et de Zoom.